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Fatih Karagümrük, Süper Lig'e çıkan son takım oldu.
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Spor, Futbol

Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Mümin Altaş   | 31.07.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan Süper Lig'e yükselen takımları tebrik etti Fotoğraf: Mustafa Kamacı/AA

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik etti.

Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Uzun bir sezonun ardından Süper Lig'e yükselen şampiyon Hatayspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Fatih Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Önümüzdeki sezon Süper Lig ve diğer liglerde mücadele edecek tüm futbol kulüplerimize başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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