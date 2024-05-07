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Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü

İstanbul Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Erol Değirmenci, Hikmet Faruk Başer, Ümit Türk  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Başakşehir'de inşaat şantiyesindeki konteynerlerde çıkan yangın söndürüldü Fotoğraf: İslam Yakut/AA

İstanbul

Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki bir inşaat şantiyesinde işçilerin kaldığı konteynerlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürülen yangında konteynerlerde hasar oluştu.

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