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Dünya

Yunanistan'daki Serez ve Oreokastro'da orman yangını çıktı

Yunanistan'ın Serez kentinde ve Selanik yakınlarındaki Oreokastro bölgesinde orman yangını çıktı.

Derya Gülnaz Özcan  | 01.07.2025 - Güncelleme : 01.07.2025
Yunanistan'daki Serez ve Oreokastro'da orman yangını çıktı

Atina

Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Selanik yakınlarındaki Oreokastro'daki ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.

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Serez kentindeki bir kereste fabrikasında başlayan yangın ise Neo Suli bölgesindeki ormanlık alana sıçradı.

Sivil Savunma Genel Sekreterliği, her iki bölgede bulunanlardan yangına karşı tedbirli olmalarını ve yetkililerin uyarılarını takip etmelerini istedi.

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