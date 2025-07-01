Yunanistan'daki Serez ve Oreokastro'da orman yangını çıktı
Yunanistan'ın Serez kentinde ve Selanik yakınlarındaki Oreokastro bölgesinde orman yangını çıktı.
Atina
Yunanistan İtfaiye Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, Selanik yakınlarındaki Oreokastro'daki ormanlık alanda yangın çıktı.
Yangına havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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Serez kentindeki bir kereste fabrikasında başlayan yangın ise Neo Suli bölgesindeki ormanlık alana sıçradı.
Sivil Savunma Genel Sekreterliği, her iki bölgede bulunanlardan yangına karşı tedbirli olmalarını ve yetkililerin uyarılarını takip etmelerini istedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.