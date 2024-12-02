Dolar
34.72
Euro
36.53
Altın
2,631.21
ETH/USDT
3,605.60
BTC/USDT
95,056.00
BIST 100
9,603.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
D-100 Karayolu Maltepe istikametinde, beton bariyere çarpan aracın devrilmesi sonucu 1 kişi öldü 7 kişi yaralandı. Olay yerinden yayındayız
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

BM Raportörü Yorgos Katrungalos'a göre Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı

BM Raportörü Yorgos Katrungalos, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrine uyulmamasının uluslararası hukukun ihlali anlamına geleceğini söyledi.

Derya Gülnaz Özcan, Ahmet Gençtürk  | 02.12.2024 - Güncelleme : 02.12.2024
BM Raportörü Yorgos Katrungalos'a göre Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı

Atina

Birleşmiş Milletler'in (BM) uluslararası düzen konusundaki raportörü ve eski Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Katrungalos, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkında çıkardığı tutuklama emrini AA muhabirlerine değerlendirdi.

Kararın, Filistin'de suç işlendiğini net şekilde ortaya koyduğunu belirten Katrungalos, "Bu suçlar cezalandırılmalı." dedi.

Katrungalos, Uluslararası Adalet Divanının (UAD), İsrail'in 1967 sonrası Filistin topraklarını işgalinin hukuk dışı olduğuna ilişkin kararını da hatırlatarak, "Bu, sadece (İsrail'in) izlediği (işgali genişletme) politikaların uluslararası hukuka uygun olmadığını göstermiyor, aynı zamanda bu politikaları tolere edenleri de uluslararası hukuku ihlal etmiş yapıyor." diye konuştu.

Fransa'nın tutuklama emri karşısındaki tavrı

Fransa'nın UCM kararlarının devlet ve hükümet başkanlarını kapsayamayacağı iddiası ile UCM'nin Netanyahu'ya ilişkin tutuklama kararının uygulanamayacağını ileri süren açıklamasını da değerlendiren Katrungalos, "(Rusya) Devlet Başkanı Vladimir Putin'e benzer bir suçlama yapıldığında Fransa'dan böylesi bir açıklama duymamıştık. Neden duymamıştık? Çünkü bu, Roma Statüsü'ne tamamen aykırıdır. Daha da net olmak gerekirse Roma Tüzüğü'nün 37. maddesi net olarak, suç işleyen devlet ve hükümet başkanlarının dokunulmazlığının olmadığını söyler. Zira UCM'nin misyonu da tam olarak buydu, suç işleyen güçlü insanlar ve hükümet başkanlarını yargı önüne çıkarmak. Fransa'nın bu açıklamasının geri çekileceğini düşünüyorum çünkü bu, hukuka uygun değil ve temelsiz açıklamalar Fransa'nın prestiji için de iyi değil." ifadelerini kullandı.

UCM'nin tutuklama emrine yönelik kararının uygulanması

Katrungalos, UCM'nin kararını uygulamayacak ülkelerin uluslararası meşruiyeti ihlal etmiş olacaklarını belirterek, "Hakkında tutuklama emri olan her kim olursa olsun, Roma Statüsü'nü imzalamış ve kabul etmiş bir ülkenin topraklarında bulunduğunda tutuklanmalı. Farklı davranılırsa bu da yine uluslararası hukukun yeni bir ihlali olur, İsrail'e silah satmayı sürdürmek gibi." değerlendirmesinde bulundu.

Bu kararlara uymayan ülkelerin de işlenen suçlara iştirak etmeleri anlamına geleceğine dikkati çeken Katrungalos, "Uluslararası hukukun direkt yaptırımı yok ancak Avrupa Birliği'nin (AB) ve üye ülkelerin temel iddiası, uluslararası hukuku destekliyor olmaktır. Bu prensiplere karşı çifte standart uygulayamayız." dedi.

Katrungalos, BM sisteminin korunmasının gerektiğine inandığını belirterek, İsrail'in BM'ye yönelik söylemlerinden de kaygılı olduğunu dile getirdi.

Netanyahu’nun BM'yi hedef alan söylemlerini hatırlatan Katrungalos, "Bizi uluslararası hukukta topyekun anarşiden ayıran tek şey, BM'nin varlığıdır. Ne pahasına olursa olsun onu korumalıyız." görüşünü paylaştı.

Katrungalos, Fransa'nın UCM'nin tutuklama kararına karşı tavır almasının kendisi için de merak konusu olduğunu vurgulayarak, Lübnan ile İsrail arasında varılan ateşkesin Fransız diplomasisi için de başarı olduğunu ancak UCM'nin kararı karşısındaki tavrın bu başarıya gölge düşürdüğünü ifade etti.

Barış ve insan haklarına yönelik politikaları öne çıkaracak, ABD'den ayrışmış, uluslararası alanda bağımsız Avrupa'ya ihtiyaç duyulduğunu savunan Katrungalos, Fransa'nın bu tavrının ne Fransa'nın ne de Avrupa'nın çıkarlarına hizmet etmeyeceğini dile getirdi.

"Herkes, uluslararası meşruiyete saygı duymalıdır"

Katrungalos, Yunanistan Hükümet Sözcüsü Pavlos Marinakis'in UCM'nin kararının soruna çözüm getirmeyeceğine dair açıklamasını da değerlendirerek, "Uluslararası kurumlar, hakkında suçlama olan kişilere karşı ayrım gözetmeksizin faaliyet gösterir. Herkes, uluslararası meşruiyete saygı duymalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Yunanistan'ın uluslararası hukuka bağlı bir ülke olduğuna ilişkin söylemlerini hatırlatan Katrungalos, "Türkiye ile anlaşmazlıklarımızı Uluslararası Adalet Divanının kararı temelinde çözmeyi istediğimizi söylüyoruz. Bir hükümet sözcüsü, nasıl bunun hem Yunanistan'ın değişmeyen politikası olduğunu hem de bir başka uluslararası mahkeme kararının alakasız olduğunu söyler? Bu, uluslararası meşruiyeti hatta onlarca yıldır sürdürdüğümüz politikalara aykırı olduğu için ulusal çıkarlarımızı da zora düşüren bir çelişkidir. " şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Maltepe'de devrilen midibüsteki 1 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Antalya turizmi yükselişini sürdürüyor
Şebiarus törenleri için YHT'den ek sefer
DMM, Nazım Hikmet'in "Kuvayı Milliye" eserinin halk kütüphanelerinde yasaklandığı iddiasını yalanladı
"Yenidoğan çetesi" davasında tutuksuz sanıklar savunma yapıyor

Benzer haberler

BM Raportörü Yorgos Katrungalos'a göre Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı

BM Raportörü Yorgos Katrungalos'a göre Netanyahu hakkındaki tutuklama emri uygulanmalı

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Gazze'de esir takası anlaşması yapmanın zamanının geldiğini söyledi

Almanya’da uzmanlar, hükümetten UCM kararlarına uymayı ve İsrail’e desteği durdurmayı istiyor

UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili Fransa'nın çelişkili tavrı sürüyor

UCM'nin Netanyahu'yu tutuklama emriyle ilgili Fransa'nın çelişkili tavrı sürüyor
AB Komisyonu: UCM'yi destekliyoruz, tüm üye ülkeler tutuklama emrine uymakla yükümlü

AB Komisyonu: UCM'yi destekliyoruz, tüm üye ülkeler tutuklama emrine uymakla yükümlü
İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi

İsrail, UCM'nin Netanyahu ve Gallant hakkındaki tutuklama kararının temyiz edilmesini istedi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet