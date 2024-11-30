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Safranbolu'da tarihi bir konak yandı

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yangın çıkan yaklaşık 150 yıllık tarihi konak kullanılamaz hale geldi.

Orhan Kuzu  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Safranbolu'da tarihi bir konak yandı

Karabük

Yörük köyünde bulunan ve yaklaşık 10 yıldır kullanılmayan 3 katlı tarihi konakta henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Kısa sürede bütün konağı saran yangın, ekiplerin çalışmasıyla söndürüldü.

Tarihi konağın kullanılamaz hale geldiği yangında daha sonra ekiplerce soğutma çalışması yapıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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