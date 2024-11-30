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Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Ege Denizi'nin kuzeyinde beklenen fırtına nedeniyle Kabatepe-Gökçeada ile Geyikli-Bozcaada arabalı vapur hatlarında yarın yapılması planlanan seferlerden bazıları iptal edildi.

Burak Akay  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Gökçeada ile Bozcaada feribot hatlarında yarın bazı seferler yapılamayacak

Çanakkale

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Bozcaada'dan 22.00, Geyikli'den 23.00 saatlerindeki seferler gerçekleştirilemeyecek.

Olumsuz hava koşulları dolayısıyla Kabatepe'den 09.00, 13.00, 17.00 ve 21.00, Gökçeada'dan 11.00, 15.00 ve 19.00 saatlerindeki seferler de yapılamayacak.

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