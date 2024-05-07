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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Oğuzhan Sarı  | 07.05.2024 - Güncelleme : 07.05.2024
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörü kaynağında yok etmek için operasyonların etkin ve kararlı şekilde sürdüğü belirtilerek, "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha hava harekatıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek." ifadeleri kullanıldı.

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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
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