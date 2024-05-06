Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İçimizdeki kimi işgüzarlar bunu görmese ya da çarpıtsa da devleti, vatandaşı ve STK'ları ile Türkiye, Gazze sınavını en başarılı veren ülkelerden biridir." dedi.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vakıf Haftası 100. Yıla Özel 201 Eser Toplu Açılış Töreni'nde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bugüne kadar toplam 50 bin tona ulaşan insani yardım miktarıyla Türkiye, dünyada Gazze'ye en fazla yardım gönderen ülke konumuna ulaştı." açıklamasını yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son 21 yılda, ülkemiz içerisinde ve gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki 5 bin 500 ecdat yadigarı eseri yeniden ayağı kaldırdık." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Son dönemde artan serzenişlerin farkındayız, tespit ettiğimiz tüm eksiklerin, hataların, varsa ihanetlerin üzerine bundan sonra daha kararlı gideceğiz. Kamu hizmetlerinin sorunsuz ve kusursuz sunulması için her türlü tedbiri alacak, bürokratik atalete hiçbir şekilde müsaade etmeyeceğiz." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.