Corendon Alanyaspor-Yukatel Adana Demirspor maçı 3-3 eşitlikle tamamlandı

Antalya
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor Alanya Oba Stadı'nda karşı karşıya geldi.
İlk yarı
Corendon Alanyaspor-Adana Demirspor maçının ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
3. dakikada Adana Demirspor'dan Emre Akbaba, ceza sahası önünde rakip oyuncunun müdahalesiyle yerde kaldı. Topun başına geçen Balotelli'nin sert vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, soluna giden topu uzanarak kornere çıkardı.
18. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan geliştirdiği atakta Oğuz Aydın'ın pasında topla buluşan Eduardo'nun şutunu kaleci Magomedaliyev güçlükle kornere çeldi.
20. dakikada Alanyaspor öne geçti. Eduardo'nun ceza sahası önünde düşürülmesi sonucu kazanılan serbest vuruşta Balkovec'in düzgün vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0
33. dakikada Alanyaspor farkı ikiye çıkarttı. Adana Demirspor kalecisi Magomedaliev'in uzaklaştırmak istediği topu kapan Oğuz Aydın'ın, ceza sahasının sağ çaprazından vurduğu şutta meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.
İkinci yarı
57. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gerçekleştirdiği atakta Yusuf Sarı'nın ortasında kaleye yönelen top, az farkla direğin dibinden auta çıktı.
66. dakikada Adana Demirspor'un sağ kanattan gelişen atakta Atal'ın ceza sahasına gönderdiği ortada top Alanyaspor'da Aliti'nin eline çarptı. Yapılan incelemenin ardından hakem Bahattin Şimşek VAR'a çağırıldı. Pozisyonu inceleyen Şimşek, penaltı noktasını gösterdi.
67. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Akbaba topu ağlara gönderdi: 2-1
69. dakikada Adana Demirspor eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta Yusuf Sarı rakiplerini çalımladıktan sonra vurduğu şutta meşin yuvarlak filelere gitti: 2-2
76. dakikada Alanyaspor tekrar öne geçti. Efecan Karaca'nın kaleci Vedat Karakuş tarafından düşürülmesi sonucu kazanılan penaltıda Novais'in kullandığı vuruşu kaleci Vedat Karakuş kurtardı. Dönen top takip eden Hadergjonaj top ağlarla buluştu: 3-2
86. dakikada merkezden gelişen Adana Demirspor atağında Yusuf Sarı'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın vuruşunda kaleci Ertuğrul Taşkıran topu güçlükle kornere çeldi.
90+7. dakikada Adana Demirspor yeniden eşitliği sağladı. Nani'nin ceza sahası önünden kullandığı serbest vuruşta barajdan dönen topu, önünde bulan Yusuf Sarı'nın şutunda Aliti'ye çarpan top yön değiştirerek ağlarla buluştu: 3-3
Mücadele 3-3 eşitlikle sona erdi.
"2-0'dan geri dönüp 2-2'yi yapan, daha sonra 3-2'den tekrar 3-3'ü yapan oyuncularımıza teşekkür ediyoruz"
Corendon Alanyaspor ile 3-3 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, 2-0'dan 2-2'yi ve sonrasında da 3-3'ü yakalamanın kolay olmadığını söyledi.
Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında oyuncularını tebrik ederek, "2-0'dan geri dönüp 2-2'yi yapan, daha sonra 3-2'den tekrar 3-3'ü yapan oyuncularımıza teşekkür ediyoruz. 2-0'dan ve sonrasında 3-2'den dönüş yapmak ise hiç kolay değil. Çünkü 2-2'yi yakalamışsın. Oyunun momentumu, oyunun temposu, oyunun motivasyonu size geçmişken skorun 3-2'ye gelmesiyle demoralize olup peşinden dördü de yiyebilirsiniz. Ama oyuncularımız bırakmadı, 3-3'e yakaladılar." diye konuştu.
Karaman, yeni bir takım olduklarının altını çizerek oyun içerisinde zaman zaman güzel şeylerin de olduğunu belirtti.
Bunun yeterli olmadığını anlatan Karaman, "İlk devre oyuna iyi başladık. Pozisyonlarımız var. Son vuruşu iyi yapamadık. Ama iki tane bireysel hatadan gol yedik. Tabii bu bir teknik adam için çözülmesi zor bir olay. 0-0 giden bir maçta veya normal yediğiniz gollerde taktik, oyuncu değişiklikleri yapabilirsiniz. Ama bireysel hatada oyuncu değişiklikleri, sistemi, taktiği değiştirmek çok zor oluyor." dedi.
"Deplasmanda 2 0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum"
Karaman, ikinci yarıya kaleci değişikliğiyle başladığını hatırlatarak, şöyle konuştu:
"Bütün riskleri kendim aldım. İki tane gol yiyen ve demoralize olan bir oyuncu arkadaşımız var. Olabilir, o da bizim oyuncumuz. Sorun yok. Ama buna rağmen Vedat da penaltıyı çıkardı, yan topu aldı, yumrukladı. O da en azından 'Bu rekabet ortamında varım.' dedi. Zaten amacımız yeni gelenler ve elimizdeki oyuncularla iyi bir rekabet ortamını oluşturup, puanları alıp, peş peşe seri galibiyetlerle ligin altındaki takımla aramızdaki bağı koparmak istiyoruz."
Zor bir maçı geride bıraktıklarını dile getiren Karaman, "Maçtan önce psikolojik olarak sıralamaya baktığınızda biz kaybetsek aynı puanda oluyoruz. Ligin dibine yaklaşıyoruz. Kazandığımız zaman alttan biraz uzaklaşacağız ama deplasmanda 2 0'dan sonra alınan bir puanın da gayet başarılı olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.