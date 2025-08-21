Fenerbahçe-Benfica maçının ardından

İstanbul
Chobani Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Mourinho, gol atmakta çözüm üretemediklerini belirtti.
Turun favorisinin bu sonuçla değişmediğini vurgulayan Mourinho, "Favori kısmında bir şey değişmedi. Benfica büyük bir takım ve bugün tecrübesiyle bunu gösterdi. Önemli anlarda nasıl oyunu devam ettirmeleri gerektiğini gösterdiler. Deplasmanda oynamak ve içeride oynamak tabii farklı şeyler. Dün de söylediğim gibi bu eğer Luz Stadı'nda elenirsek onları tebrik edeceğim ama turun bittiğini söyleyemem. Favori yok, tur dengede şu an." diye konuştu.
Benfica'nın 10 kişi kalınca da nasıl oynaması gerektiğini bilen bir takım olduğuna değinen Mourinho, şöyle devam etti:
"Oyunu idare etmeyi iyi bildiler. Görülmeyen faullerle ve hakemin birçok faul çalmasıyla iyi idare ettiler. Gol atamadık çünkü çok fazla çözümümüz yok. Oyunu çözebilecek çok fazla çözümümüz yoktu. Olan buydu. Dün gelen yeni oyuncumuzla birlikte bugün oynasa önemli olabilirdi, hızlı oyuncularımız yoktu. Dolayısıyla oyunu farklı şekilde değiştiremedik ama bence çok güzel bir maç olmadı. Üst seviyede bir maç olmadı ama iyi mücadele verilen bir maç oldu. Beraberlikle bitirmek isteyen bir takıma karşı oynadık ki öyle bitti, kazanmayı istedik ama olmadı."
"Duran topları iyi kullanamıyoruz"
Jose Mourinho, duran toplardan tehlike oluşturamamaktan yakındı.
Duran toplara çalıştıklarını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:
"Biz 3 tane korner attık ki ilk oyuncuyu top geçmedi kornerlerde. Bugün size söylesem duran topları çalıştığımızı doğruyu söylerim ama duran toplara çalıştık. 2 metre oyuncuların olabilir ama top ilk adamı geçmezse tehlike yaratamazsın. Ben 3 tane böyle pozisyon hatırlıyorum, 3 tane pozisyonda kornerde ilk adamı top geçmedi."
Kazanmak istediklerini aktaran Mourinho, Kerem Aktürkoğlu'nun oynamasına ilişkin ise "Benfica, Kerem konusunda bence sadece sportif anlamı düşündü. Bu benim düşüncem, ekonomik anlamı düşünmedi. Sportif anlamı düşündü. Benfica oyuncuyu önemli fiyatlara satabilirdi ama öncelikle şu anki sportif duruma önem verdi. Hoca oynamasını istedi ve büyük ihtimal Luz'da onu oynarken göreceğiz. Ekonomiden şüphe duymadı, büyük bir kulüp gibi davrandı. Gruplara kalmak için oyuncuyu oynattı, benim için çok büyük bir sürpriz olmadı Kerem'in oynaması." ifadelerini kullandı.
Benfica'nın savunmayı düşündüğünü ve bunun bir eleştiri olmadığını kaydeden 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Şunu net söylemek isterim bu bir eleştiri değil. Tabii ki Benfica gibi bir takımın oyuna başlaması ve bu şekilde oynaması bize saygı duyduklarını gösterdi. Ben bundan mutlu oldum, daha fazla potansiyeli ve kalitesi olan bir takım. Bizim Feyenoord'a karşı oynadığımız oyunu gördüler. 5 defansla oynadığınızda stratejik olarak istedikleri hedefi aldılar. İstedikleri sonucu aldılar. Bence onlar için iyi bir sonuç oldu. Eleştirecek başka bir şey yok. Ben Barcelona'da 10 kişiyle defans oynamıştım." değerlendirmesinde bulundu.
İyi defans yaptıklarını da dile getiren Mourinho, sözlerini şöyle tamamladı:
"Takım olarak iyi defans yaptık. Benfica pozisyon üretemedi. Kontraları durdurduk, çıkışlarını bloke ettik. Bazı dönemlerde çok topa sahip oldular çünkü çok arkadalardı. Uzun oyunculara pres yaptırmak zor ama yine de tehlikesiz bir maç oldu. Kalemizde tehdit olmadı. Ben Lizbon'u değil cumartesiyi düşünmek istiyorum. 3 gün var, Benfica orada farklı bir davranışa sahip olacak. Kazanırlarsa geçecekler ama biz de öyle. 4 ya da 5-0 kazanmamız gerekmiyor. Tur hala ortada. Geçen sene burada Rangers'a kaybettik ve neredeyse turu geçiyorduk. Onları Benfica ile karşılaştırmak istemiyorum ama hala hayattayız."
"Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz"
Basın toplantısında konuşan Benfica Teknik Direktörü Bruno Lage ise, rakiplerini iyi analiz ettiklerini belirtti.
İlk yarıda oyunu iyi kontrol ettiklerini aktaran Lage, "Çok iyi hazırlandık bu maça. İlk yarı özellikle oyunu kontrol ettik. Topu kontrol ettik ama ikinci yarı oyuna iyi başlayamadık ve cevap vermek istedik. Değişikliklerle atak oluşturmak istedik, oyunu kazanmak istedik, alanın olabileceğini düşündük ama maalesef kırmızı karttan sonra oyunun stratejisi değişti ve oyunu tamamlamak için de sonrasında iyi bir mücadele verdik." diye konuştu.
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun Benfica'da mutlu olduğunu vurgulayan Lage, şunları kaydetti:
"Kerem Aktürkoğlu, dün de söylemiştim benim için tek önemli olan Benfica'da mutlu mu değil mi, ki mutlu. Onu taktiksel olarak maçlara hazırlamak önemli olandı. Bu yüzden ilk 11'de başladı çünkü bizim için çok önemli bir oyuncu ve o yüzden de ilk 11'de başladı. Bu benim kontrol edebildiğim kısımlar. İkinci maç var ve diğer kısım başkanlar arasında olacak şey. Oyuna çok saygı duyuyorum, rakibimize bakıyoruz. Hazırlık maçımızda ve sonraki maçlarında kampta neler yaptıklarına baktık. Analiz ettik rakibimizi. Oyuncularımızın kendine özgüvenli şekilde nasıl oyuna girebileceğine baktık. Çok tecrübeli olan bir hocaya karşı oyuncular iyi performans gösterdi ve stratejimize bağlı kaldılar. İkinci yarı forvete bir oyuncu daha aldık. Arka arkaya gelen 2 sarı kart tehlike oluşturmamızı engelledi."
Lage, Fenerbahçe'nin çok güçlü bir takım olduğuna da değinerek, sözlerini şöyle tamamladı:
"Fenerbahçe çok güçlü bir takım. Onlara karşı oyunu kontrol etmek gerekiyor. Orta sahada 3 iyi oyuncuları var, hızlı forvetleri var ve bizde bunu yaptık. Oyunu kontrol ettik. Çok taktiksel bir savaş oldu. Biz kazanmak için değişiklikler yaptık. Toplu topsuz oyunu kontrol ettik. Daha fazla tehlike yaratabilirdik. Biz sadece bu turu geçmek istiyoruz. Favori olup olmamak önemli değil, turu geçmek istiyoruz. Tur hala yüzde 50 çünkü diğer tarafta çok kaliteli oyuncular var. Şampiyonlar Ligi'ne girmek Benfica için de Fenerbahçe için de çok önemli. Orası benim ve Mourinho için de çok önemli. Dolayısıyla yüzde 50. İyi bir maç oynadık ve yapmamız gereken tekrar iyi bir oyun oynamak taktiksel olarak. Mücadele veren bir takım yaratmak ki Şampiyonlar Ligi'nde gruplarda olabilelim."
"Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı"
Benfica'da oynayan Hırvat futbolcu Franjo Ivanovic, 10 kişi kaldıktan sonra çok baskı yediklerini söyledi.
Maça iyi başladıklarını ve ilk yarıda iyi oynadıklarını dile getiren 21 yaşındaki oyuncu, "İkinci yarı daha zor oldu. Kırmızı kartın ardından Fenerbahçe bize çok baskı uyguladı. Geride bekledik. Gol yememek önemliydi bizim için. Haftaya ikinci maçı evimizde oynayacağız ve daha iyi olacağız." açıklamasını yaptı.
İkinci maçta iç sahada avantajlı olduklarının da altını çizen Ivanovic, "İkinci maçta evimizde olacağız ve daha baskılı oynayacağız. Daha hücuma dönük olacağız. Daha farklı bir maç olacaktır." ifadelerini kullandı.
Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'den teklif almasıyla ilgili soruyu yanıtlamak istemeyen Ivanovic, "Bunu duydum. Ama kişisel sorularla ilgili konuşmak istemiyorum. Aramızda iyi bir ilişki var." değerlendirmesinde bulundu.