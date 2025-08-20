Dolar
Universitatea Craiova, Başakşehir maçının hazırlıklarını Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Bastia'dan 19 yaşındaki Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma yaptı.

Hakan Burak Altunöz  | 20.08.2025 - Güncelleme : 20.08.2025
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzon

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, orta saha oyuncusunun kulübü Bastia ile anlaşma sağlandığı belirtilerek, "Anlaşmaya göre SC Bastia Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak 5,5 milyon avro dört taksit halinde ödenecektir. Ayrıca futbolcunun bir başka kulübe transfer olması durumunda elde edilecek transfer bedelinin, iş bu anlaşma dolayısıyla söz konusu kulübe ödenen/ödenecek bedeller düşüldükten sonra kalan kısmının yüzde 20'si ödenecektir." denildi.

Yapılan anlaşmaya göre, futbolcuya 2025-2026 sezonu için 400 bin avro, 2026-2027 sezonu için 450 bin avro, 2027-2028 sezonu için 500 bin avro, 2028-2029 sezonu için 600 bin avro, 2029-2030 sezonu için 650 bin avro garanti ücret ödeneceği bildirildi.

Öte yandan, menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacağı kaydedildi.​​​​​​​

