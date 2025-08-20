Dolar
Beşiktaş, Lausanne maçının hazırlıklarını Tuiliere Stadı'nda gerçekleştirdiği antrenmanla tamamlıyor.
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler: Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak İsviçre temsilcisi Lausanne'ın teknik direktörü Peter Zeidler, siyah-beyazlı takımın favori olduğunu ancak korkmadan mücadele edeceklerini söyledi.

20.08.2025
Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler: Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

LOZAN

La Tuiliere Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında Alman çalıştırıcı Peter Zeidler ile kaptan Olivier Custodio, açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş ile yarın oynayacakları maçın önemine değinen Zeidler, "Bu hafta sonu maçımız yok. Beşiktaş'ın da maçı yok. Bunu da biliyoruz. Çok iyi hazırlandık. Astana'ya karşı oynadık. Yarın daha büyük bir takıma karşı oynayacağız." diye konuştu.

Karşılaşmaya hazır olduklarını vurgulayan 63 yaşındaki teknik adam, "Beşiktaş büyük bir takım. Onlara karşı saygılıyım. Tabii ki hazırlıklar yaptık. Şimdi büyük oyuncular var. Almanya'da teknik adamlık yaptığım zamanda Beşiktaş'ta Mario Gomez, Andreas Beck, Demba Ba gibi oyuncular oynamıştı. Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş karşılaşmasını "büyük" bir karşılaşma olarak niteleyen Zeidler, "Ama kariyerimin en büyük maçı değil. Her şeye hazırlanıyoruz. Beşiktaş'ın büyük bir taraftarı var. Oyuncularım bu maçı kendileri istiyordu. Beşiktaş favori ama umudumuzu yitirmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş'ın maçlarını takip ettiklerini aktaran ve "Hazırlık maçlarını, Shakhtar Donetsk maçlarını, ligdeki maçlarını izledik. Her şeye hazırlıklıyız." diyen tecrübeli teknik adam, "Beşiktaş'a karşı oynamak benim için gurur verici. Büyük bir Bayern Münih taraftarıyım. Ole Gunnar Solskjaer'in oyunculuk döneminde Bayern'e attığı golü unutmuyorum." görüşlerine yer verdi.

Olivier Custodio: "Kariyerimdeki en büyük maç Beşiktaş karşılaşması olacak"

Lausanne'da kaptan Olivier Custodio ise kariyerindeki en önemli maçın yarınki Beşiktaş karşılaşması olacağını vurguladı.

Karşılaşmada stat atmosferinin öneminden bahseden Custodio, "Çok önemli bir maç. Sadece bu maç için Lausanne'a dönmedim. Çok maçımız var hepsi çok önemli. Saha değil ambiyans çok önemli. Bazı takımlar bizim stadımızda oynamayı sevmiyor. Bütün odak noktamız yarın için ama rövanşı da düşünüyoruz." diye konuştu.

Mücadeleye hazır olduklarını belirten İsviçreli futbolcu, "Biraz tecrübe kaybettik ama tüm oyuncular bu maça hazır. Tüm oyuncular karakterini ortaya koymalı. Benim kariyerimdeki en büyük maç Beşiktaş karşılaşması olacak. Beşiktaş'ta çok iyi oyuncular var. Özel olarak hazırlık yapmadık, biz kendi oyunumuzu oynayacağız." ifadelerini kullandı.

