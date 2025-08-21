Dolar
40.93
Euro
47.74
Altın
3,336.15
ETH/USDT
4,297.90
BTC/USDT
113,703.00
BIST 100
11,134.73
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 3. haftanın perdesi yarın açılacak.

Ceren Aydınonat  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında Fatih Karagümrük, Göztepe'yi konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 21.30'da başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ligin 3. haftasında oynanması planlanan TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre sezonun 3. haftasının maç programı şöyle:

Yarın:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

23 Ağustos Cumartesi:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çeşitli suçlara yönelik 20 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 kişi tutuklandı
Türkiye ve dünya gündemi
Tokat'ta 4 büyüklüğünde deprem
Muğla'da çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Bakan Yerlikaya:Uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın en görünür çıktısı, ele geçirilen madde miktarındaki tarihi seviye

Benzer haberler

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'de 3. hafta heyecanı yarın başlayacak

Fenerbahçe-Benfica maçının ardından

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Benfica ile berabere kaldı

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler: Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz

Lausanne Teknik Direktörü Peter Zeidler: Beşiktaş iyi takım ama yarınki maç için korkmuyoruz
Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağladı

Trabzonspor, Christ Ravynel Inao Oulai ile 5 yıllık anlaşma sağladı
Başakşehir, Avrupa kupalarında 67. kez sahne alacak

Başakşehir, Avrupa kupalarında 67. kez sahne alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet