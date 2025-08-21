Dolar
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Barcelona, Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı

İspanya LaLiga ekiplerinden Barcelona, Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı.

Emre Aşıkçı  | 21.08.2025 - Güncelleme : 21.08.2025
Barcelona, Jules Kounde'nin sözleşmesini 2030'a kadar uzattı

İstanbul

İmza sonrası açıklamalarda bulunan 26 yaşındaki Fransız futbolcu, "Barcelona taraftarının kendisine her zaman iyi davrandığını belirterek "Bundan keyif alıyorum ve bunu takdir ediyorum. Umarım onlara daha fazla mutluluk getirebilirim." ifadelerini kullandı.

Her sezon bir öncekinden daha iyi bir oyuncu olmayı hedeflediğini belirten Kounde, "Kendimden çok şey bekliyorum. Birçok alanda gelişebiliriz ancak birini seçmem gerekirse daha az gol yememiz gerektiğini söylerdim." şeklinde konuştu.

Barcelona'ya 2022'de Sevilla'dan transfer olan sağ bek, 2'şer İspanya La Liga, İspanya Süper Kupası ve 1 İspanya Kupası kazandı.

