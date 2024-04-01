Dolar
32.44
Euro
35.01
Altın
2,258.18
ETH/USDT
3,543.30
BTC/USDT
69,527.00
BIST 100
9,001.97
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya gelecek.

Muhittin Sandıkçı, Dilek Erol  | 01.04.2024 - Güncelleme : 01.04.2024
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

Rize

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.

Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 42 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı Casper Hojer, sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.

İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip, son hazırlığını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.

Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kazanmıştı.

Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, son sırada yer alıyor.

İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanlığı yarışını kazandı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 69 işçi alacak
Türkiye ve dünya gündemi

Benzer haberler

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu

Premier Lig'deki kıyasıya şampiyonluk yarışında zirvenin yeni sahibi Liverpool oldu

Efsane kaleci Muslera, Galatasaray'da 500. resmi maçına çıkacak

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Antalyaspor, Süper Lig'de yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak
Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak

Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü genel kurul toplantısı yarın yapılacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet