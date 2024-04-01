Çaykur Rizespor, yarın deplasmanda İstanbulspor ile karşılaşacak

Rize
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak mücadeleyi, hakem Alper Akarsu yönetecek.
Ligde geride kalan hafta sahasında Gaziantep FK'yi 3-1 yenen Rize temsilcisi, 42 puan ve averajla 7. sırada bulunuyor.
Çaykur Rizespor'da sarı kart cezalısı Casper Hojer, sakatlığının ardından takımdan ayrı çalışan Benhur Keser, Mithat Pala ile Laine kadroda yer alamayacak.
İstanbul'a giden yeşil-mavili ekip, son hazırlığını TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladıktan sonra kampa girecek.
Ligin ilk yarısında Rize'de oynanan mücadeleyi yeşil-mavililer 1-0 kazanmıştı.
Ligde 3 galibiyet, 7 beraberlik ve 20 mağlubiyeti bulunan İstanbulspor, son sırada yer alıyor.
İstanbulspor'da kırmızı kart cezalısı Modestas Vorobjovas, bu karşılaşmada forma giyemeyecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.