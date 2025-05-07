Dolar
38.65
Euro
43.93
Altın
3,374.17
ETH/USDT
1,844.50
BTC/USDT
96,955.00
BIST 100
9,169.40
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde karşılaşmalar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

Fatih Erel  | 07.05.2025 - Güncelleme : 07.05.2025
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

İstanbul

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde karşılaşmalar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.

İngiltere ekibi Chelsea, ilk maçta deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 4-1 yendi. İlk maçı farklı kazanan Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.

İspanya'nın Real Betis ise ilk maçta sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.

Turnuvada final müsabakası, 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacak.​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir Büyükşehir Belediyesine açık alanda "vahşi çöp depolama" cezası
Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği belirlenen sosyal medya hesabı yöneticisi gözaltına alındı
Bakan Fidan: Türkiye olarak, barışın kapsayıcı iş birliğini temel alan bir düzenle sağlanabileceğini inanıyoruz
İmam hatip öğrencileri "İslami İlimler Çalıştayı"nda bir araya gelecek
Türkiye, Hindistan'ın Pakistan'a füze saldırısını kınadı

Benzer haberler

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

UEFA Avrupa Ligi yarı final rövanş maçları yarın oynanacak

Okan Buruk yerli teknik adamların şampiyonluk geleneğini sürdürmenin peşinde

Tecrübeli futbolcuları Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor

Tecrübeli futbolcuları Galatasaray'ı şampiyonluğa taşıyor
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk finalist Inter
Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi

Trendyol Süper Lig'den 10 kulüp, PFDK'ye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet