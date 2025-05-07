UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş maçları yarın oynanacak
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde karşılaşmalar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
İstanbul
UEFA Konferans Ligi'nde yarı final rövanş karşılaşmaları yarın yapılacak.
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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı organizasyonunun yarı finalinde karşılaşmalar, yarın TSİ 22.00'de başlayacak.
İngiltere ekibi Chelsea, ilk maçta deplasmanda İsveç temsilcisi Djurgarden'i 4-1 yendi. İlk maçı farklı kazanan Chelsea, bu sonuçla rövanş öncesi büyük avantaj elde etti.
İspanya'nın Real Betis ise ilk maçta sahasında İtalya ekibi Fiorentina'yı 2-1 mağlup etti.
Turnuvada final müsabakası, 28 Mayıs'ta Polonya'nın Wroclaw şehrinde oynanacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.