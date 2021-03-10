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Spor, Futbol

Çalımbay, Fatih Karagümrük karşılaşmasına 'dönüm maçı' olarak bakıyor

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Süper Lig'in 30. haftasında Fatih Karagümrük ile yapacakları maçı mutlaka kazanmaları gerektiğini belirtti.

Serhat Zafer   | 10.03.2021
Çalımbay, Fatih Karagümrük karşılaşmasına 'dönüm maçı' olarak bakıyor

Sivas

Çalımbay, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, ligin 29. haftasındaki Galatasaray maçında Max Gradel ve Mustapha Yatabare'nin cezalı duruma düştüğünü hatırlattı.

Özellikle Max Gradel'e verilen cezanın çok ağır olduğuna dikkati çeken Çalımbay, "Max, şimdiye kadar oynadığı maçlarda kasıtlı faul yapmadı. Sadece dokunma ile sarı kart gösterildi ve oyuncumuz atıldı. Bize göre çok ağırdı." ifadelerini kullandı.

Çalımbay, Süper Lig'in 30. haftasında cumartesi günü sahalarında Fatih Karagümrük ile çok önemli ve kritik maça çıkacaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için dönüm noktası gibi bir maç. Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bütün arkadaşlarımızın kapasitesinin üstüne çıkması lazım. Herkes çok büyük sorumluluk almalı ve bu maçı iyi bir şekilde bitirmeliyiz. Bu maçtan sonra oynayacağımız Göztepe karşılaşmasını da aynı şekilde çok önemli. Ondan sonraki arada takımımızın dinlenmeye ihtiyacı var. Onu da iyi bir şekilde geçirirsek ligi iyi yerde bitireceğimize inanıyorum."

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