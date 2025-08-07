Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Gaziantep FK, Galatasaray karşısında cesur oynayıp puan alma peşinde

Gaziantep FK'nin Demokratik Kongo Cumhuriyeti asıllı İsviçreli kanat oyuncusu Lungoyi, Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun açılış maçında yarın konuk edecekleri son şampiyon Galatasaray karşısında cesur oynamaya çalışacaklarını söyledi.

Ömer Faruk Salman  | 07.08.2025 - Güncelleme : 07.08.2025
Gaziantep FK, Galatasaray karşısında cesur oynayıp puan alma peşinde Fotoğraf: Ömer Faruk Salman/AA

Gaziantep

Geçen sezon Juventus B takımından Gaziantep FK'ye transfer olan ve kırmızı-siyahlı formayla çıktığı 29 maçta 2 gol kaydeden 25 yaşındaki futbolcu, yarın sahalarında Galatasaray ile yapacakları maça ilişkin AA muhabirine, iyi bir hazırlık süreci geçirdiklerini ve takıma güvendiğini söyledi.

Lige iyi başlamak istediklerini belirten Lungoyi, "Üç yıldır şampiyon olan bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden zor bir maç olacak. Rakibimizi tanıyoruz. Büyük futbolculardan oluşan bir takım, bu tür maçları oynamak bizim için de bir zevk olacak." dedi.

Taraftara çağrı

Christopher Lungoyi, maçın Gaziantep'te oynanmasının kendileri adına avantaj olacağını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Lige evimizde başlayacağız. O yüzden elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Bizim bu tür maçları cesur şekilde oynamamız lazım, taraftarımızın önünde olmamız bizim için itici bir güç olacak. Halkımızın arkamızda olması bizim için motivasyon kaynağı. İkinci yılıma böyle büyük bir maçla başlamak bizim için de ayrıca önemli ve vitrin çalışması olacak."

Kendileri adına her maçın önemli olduğunu aktaran Lungoyi, bu yüzden her maçtan puan veya puanlar kazanmak istediklerini vurguladı.

Kamp döneminden memnun

Lige hazırlık sürecini iyi değerlendirdiklerini anlatan Lungoyi, kamp döneminin takım adına verimli geçtiğini dile getirdi.

Hava sıcaklıklarının zaman zaman kendilerini zorladığını belirten Lungoyi, "Havalar sıcaktı, sıcak bir dönem oldu ama arkadaşlarımızı tanımak ve bağ kurmak için çok faydalı bir kampı geride bıraktık. Artık çalıştığımız her şeyi idmanlarda ve maçlarda göstermenin zamanı geldi. Umarım taraftarımızı mutlu edeceğiz." diye konuştu.

