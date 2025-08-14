Orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor
Mersin'in Silifke ve Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Ankara
Mersin'in Silifke ilçesinde dün çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahaleye devam ediliyor.
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangının kontrol altına alınabilmesi için gece boyunda çalışmalar sürdü.
Söndürme helikopterleri de sabahın ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye yeniden başladı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
İlçede 6 mahalle ve yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezranın tedbiren tahliye edildiği yangın bölgesinde rüzgar etkili oluyor.
Mersin’in Silifke ilçesindeki orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 14, 2025
▪️ Sabahın ilk ışıklarıyla uçak ve helikopterler yeniden havalandı
▪️ Rüzgarın etkili olduğu Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün başlayan yangına gece boyunca müdahale… pic.twitter.com/L2vshlueyF
Silifke-Gülnar kara yolunun trafiğe kapatılması nedeniyle ulaşım, Silifke-Beşçatal-Gülnar güzergahından sağlanıyor.
Ekiplerin yangının kontrol altına alınması için müdahalesi sürüyor.
Yangın süreci
Balandız ve Kırtıl mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, alevlere 10 helikopter, 122 kara aracı ve 344 personelle müdahale edilmiş, Jandarma Komando Taburu ile İlçe Jandarma Komutanlığına ait 210 personel ve 60 araç saha çalışmalarına katılmıştı.
Rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan yangın nedeniyle Kırtıl, Balandız, İmamuşağı, Çamlıca, Işıklı ve Akdere mahalleleri ile yerleşim yerlerinin olduğu 5 mezra tedbiren boşaltılmış, hanelerde yaşayan vatandaşlar tahliye edilmişti.
Yangın nedeniyle Silifke-Gülnar kara yolu da geçici olarak trafiğe kapatılmıştı.
Hatay
Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Hatay'ın Hassa ilçesinde, dün akşam saatlerinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) August 14, 2025
▪️ Ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti
▪️ Sabahın ilk ışıklarıyla 5 helikopter ve 2 uçak çalışmalara katıldı
▪️ Yukarıbucak ve Bademli… pic.twitter.com/RoDsh4XR1l
Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda, dün akşam saatlerinde çıkan yangını söndürmek için bölgeye sevk edilen ekipler, sabah saatlerine kadar alevlere karadan müdahale etti.
Engebeli arazi şartlarından dolayı ulaşım zorluğu yaşanan bölgede, iş makineleri tarafından yol açma çalışması yapıldı.
Bölgeye, çevre illerden de takviye ekipler yönlendirildi.
Sabahın ilk ışıklarıyla çalışmalara 5 helikopter ve 2 uçakla destek verildi.
Öte yandan, bir esnaf, bölgede görevli orman işçileri ve güvenlik güçlerine simit dağıttı.
İki mahallede 1115 kişi tahliye edildi
Hatay Valiliğinden yapılan açıklamada, Yukarıbucak Mahallesi'ndeki ormanlık alandaki yangın ihbarının dün saat 19.05'te geldiği hatırlatıldı.
Valilik koordinesinde ilgili kurumların yangını kontrol altına almak için müdahalesinin sürdüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Saat 08.30 itibarıyla olay yerine toplamda 271 araç ve yaklaşık 624 personel görevlendirilmiştir. Saat 06.30'da, 5 helikopter ve saat 08.00'de 2 uçak müdahale çalışmalarına başlamışlardır. Yangına ilgili kurumlar tarafından müdahale çalışmaları devam etmektedir. Yangın bölgesinin yakınında bulunan Yukarıbucak ve Bademli mahallelerinden 1115 kişi tahliye edilmiştir. Talepleri halinde geçici konaklama merkezlerine yerleştirileceklerdir."
Açıklamada, herhangi bir yaralanma, can kaybı ve olumsuz bir durumun bulunmadığı kaydedildi.
Bademli ve Yukarıbucak mahalleri arasındaki ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıkmış, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen çok sayıda ekiple yangına müdahale edilmeye başlanmıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.