Bordo-mavililerin prensipte anlaşmaya vardığı Kazeem Olaigbe, Trabzon'a geldi

Trabzon
Özel uçakla Fransa'dan Trabzon Havalimanı'na gelen sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'i kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerine karşılık üçlü çektiren 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe, basın mensuplarına poz verdi.
Kazeem Olaigbe'nin yarın sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.
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