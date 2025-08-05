Dolar
40.65
Euro
47.06
Altın
3,380.78
ETH/USDT
3,579.20
BTC/USDT
113,624.00
BIST 100
10,849.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Bordo-mavililerin prensipte anlaşmaya vardığı Kazeem Olaigbe, Trabzon'a geldi

Trabzonspor Kulübünün prensipte anlaşmaya vardığı Belçikalı futbolcu Kazeem Olaigbe, kente geldi.

Duyğu Avunduk  | 05.08.2025 - Güncelleme : 05.08.2025
Bordo-mavililerin prensipte anlaşmaya vardığı Kazeem Olaigbe, Trabzon'a geldi Fotoğraf: Duyğu Avunduk/AA

Trabzon

Özel uçakla Fransa'dan Trabzon Havalimanı'na gelen sol kanat oyuncusu Kazeem Olaigbe'i kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı. Taraftarların sevgi gösterilerine karşılık üçlü çektiren 22 yaşındaki Kazeem Olaigbe, basın mensuplarına poz verdi.

Kazeem Olaigbe'nin yarın sağlık kontrolünden geçirilmesi bekleniyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'ın Ankara Büyükelçisi'nden İsrail-İran çatışmasında Türkiye'nin aldığı inisiyatiflere övgü
Hava sıcaklıkları 24 kentte 40 derecenin üzerini gösterdi
İstanbul'da Hukukçular Derneğinden "Terörsüz Türkiye ve Hukuk" paneli
Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Fidan'ın üniversite diplomasına ilişkin iddiaları yalanladı
"Terörsüz Türkiye" süreci kapsamında Meclis'teki komisyonun ilk toplantısı yapıldı

Benzer haberler

"Dört Büyükler" NeXT Sosyal'de yerini aldı

"Dört Büyükler" NeXT Sosyal'de yerini aldı

Bordo-mavililerin prensipte anlaşmaya vardığı Kazeem Olaigbe, Trabzon'a geldi

Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunan küçük Miran, Diyarbakır'daki tedaviyle hayata tutundu

Doğu Karadeniz'den 7 ayda 130 ülkeye 929 milyon 980 bin dolarlık ihracat yapıldı

Doğu Karadeniz'den 7 ayda 130 ülkeye 929 milyon 980 bin dolarlık ihracat yapıldı
Ligde 67 sezonda 6 şampiyon çıktı

Ligde 67 sezonda 6 şampiyon çıktı
Trabzonspor, yeni futbol sezonunun isminin "Mattia Ahmet Minguzzi" olmasını talep etti

Trabzonspor, yeni futbol sezonunun isminin "Mattia Ahmet Minguzzi" olmasını talep etti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet