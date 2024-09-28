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Spor, Futbol

Bol gollü karşılaşmada Samsunspor, sahasında Göztepe'yi mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasındaki Samsunspor, sahasında Göztepe'yi 4-3 mağlup etti.

İlyas Gün  | 28.09.2024 - Güncelleme : 28.09.2024
Bol gollü karşılaşmada Samsunspor, sahasında Göztepe'yi mağlup etti

Samsun

İlk yarı 

1. dakikada orta sahada Zeki Yavru ile hava topu mücadelesinde Solet kafasına aldığı darbe sonucu yerde kaldı. Bir süre saha içinde tedavisi yapılan Solet, daha sonra ambulans ile hastaneye götürüldü. Bu futbolcunun yerine 5. dakikada Kuryu Matsuki oyuna dahil oldu.

13. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızlı takımın sol çaprazdan kazandığı taç atışını Djalma kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına gönderdiği topu Zeki Yavru, ters bir kafa vuruşu ile kendi kalesine gönderdi: 1-0

27. dakikada ev sahibi takımın atağında Laura'nın pasında Ntcham'ın ceza sahası dışından sert şutunda, top yan direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

28. dakikada Samsunspor 1-1 beraberliği yakaladı. Bola'nın sağ çaprazdan ortasına arka direkte iyi yükselen Moundilmadji kafa ile vurdu, kaleci Lis'ten seken topu tekrar önünde bulan Moundilmadji, kafa vuruşu ile meşin yuvarlağı bu sefer ağlara gönderdi: 1-1

41. dakikada Göztepe, 2-1 öne geçti. Taha Altıkardeş'in uzun pasına hareketlenen Romulo, ceza sahasına girer girmez düzgün bir vuruşla topu filelerle buluşturdu: 2-1

Karşılaşmanın ilk yarısı, Göztepe'nin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

İkinci yarı 

50. dakikada Göztepe farkı 2'ye çıkardı. Samsunspor'lu oyuncu Benasser'in hatalı pasında Juan, bir anda kaleci Okan Kocuk ile karşı karşıya kaldı. Kaleciyi çalımlayan Juan, boş ağlara topu yuvarladı: 3-1

60. dakikada misafir takımın atağında ceza sahası içinde oluşan karambolde Taha Altıkardeş'in pasında altıpas içinde topla buluşan Romulo'nun vuruşunda, meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.

70. dakikada Samsunspor farkı 1'e düşürdü. Bola'nın pasında ceza sahası çizgisi üzerinden Ntcham'ın sert şutunda, top kaleci Lis'i geçerek ağlara gitti: 3-2

80. dakikada ev sahibi takım beraberliği yakaladı. Zeki Yavru'nun pasına hareketlenen Schindler'in sağ çaprazdan ceza sahası içine girer girmez sert şutunda, top kaleci Lis'in tuttuğu köşeden ağlarla gitti: 3-3

90+1. dakikada Samsunspor öne geçti. Soner Gönül'ün uzaktan şutunda kaleci Lis'ten dönen topu Schindler tamamlamak isterken, defansa çarpan meşin yuvarlak Ntcham'ın önünde kaldı. Kamerunlu futbolcu düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 4-3

Karşılaşmayı ev sahibi takım 4-3 kazandı.

Maçın ilk yarının 5. dakikasında Göztepeli oyuncu Solet'in Zeki Yavru ile hava mücadelesinde kafasına aldığı darbe sonucu sakatlanıp oyundan çıkması nedeniyle kurallar gereği misafir takım 6 oyuncu değişikliği yaptı.

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