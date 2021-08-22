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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Oyuncumuzun genel durumu iyi ve bilinci açık

Beşiktaş'ın Süper Lig'in ikinci haftasında deplasmanda Gaziantep ile oynadığı maçta fenalaşan siyah-beyazlı futbolcu Fabrice N'Sakala'nın genel durumunun iyi ve bilincinin açık olduğu bildirildi.

Yunus Kaymaz   | 22.08.2021
Beşiktaş'tan N'Sakala'nın sağlık durumuna ilişkin açıklama: Oyuncumuzun genel durumu iyi ve bilinci açık Fotoğraf: Adsız Günebakan/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Fabrice N'Sakala'nın tetkik, gözlem ve değerlendirmesi Gaziantep'te devam etmektedir. Detaylı ilk değerlendirmeler tamamlandığında İstanbul'a transfer edilmesi planlanmaktadır. Oyuncumuzun genel durumu iyi ve bilinci açık durumdadır." ifadeleri kullanıldı.

Kalyon Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 71. dakikasında topsuz alanda fenalaşan N'Sakala, saha içinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.


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