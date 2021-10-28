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Spor, Futbol

Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

Beşiktaş, Brezilyalı futbolcu Josef de Souza'nın sağ uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edildiğini duyurdu.

Emre Doğan   | 28.10.2021
Beşiktaş'tan Josef de Souza'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Josef de Souza, sağ uyluk iç adalesinde hissettiği ağrı nedeniyle Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde MR görüntülemesinden geçmiş, oyuncumuzun uyluk iç adalesinde gerilme ve ödem bulguları tespit edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

Sağlık ekibi tarafından 32 yaşındaki orta saha oyuncusunun tedavisine başlandığı aktarıldı.

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