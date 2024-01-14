Beşiktaş'tan Hadziahmetovic'in sakatlığıyla ilgili açıklama: Sol dizinde dış yan bağ yaralanması saptanmıştır
Beşiktaş Kulübü, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında VavaCars Fatih Karagümrük ile yapılan maçta sakatlanan Amir Hadziahmetovic'in sol dizinde kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptandığını duyurdu.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol A Takımı'mızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic'in Acıbadem Altunizade Hastanesinde yapılan MR görüntülemesinde tam kata yakın kısmi ön çapraz bağ ve dış yan bağ yaralanması saptanmıştır. Oyuncumuzun tedavi süreci önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelere göre planlanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
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Amir Hadziahmetovic’in Sağlık Durumu Hakkında Bilgilendirme— Beşiktaş JK (@Besiktas) January 14, 2024
Futbol A Takımımızın VavaCars Fatih Karagümrük ile oynadığı müsabakanın 15. dakikasında sol dizinde yaşadığı rotasyonel gerilme yaralanması sonrası oyuna devam edemeyen oyuncumuz Amir Hadziahmetovic’in Acıbadem… pic.twitter.com/Wsnf1YwaEj