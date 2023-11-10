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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun sakatlandı

Beşiktaş'ta Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile milli oyuncu Cenk Tosun'un sakatlandığı bildirildi.

Emre Doğan  | 10.11.2023 - Güncelleme : 10.11.2023
Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ile Cenk Tosun sakatlandı

İstanbul

Kulüpten iki oyuncunun sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, siyah-beyazlı ekibin UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Norveç ekibi Bodo/Glimt ile oynadığı müsabakadan önce ısınma esnasında sakatlanan ve bu nedenle kadrodan çıkarılan Aboubakar'ın sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği belirtildi.

Karşılaşmada 90 dakika forma giyen Cenk Tosun'un ise sağ uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem belirlendiği aktarılan açıklamada, İki futbolcunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

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