Dolar
39.21
Euro
44.87
Altın
3,332.46
ETH/USDT
2,735.80
BTC/USDT
108,716.00
BIST 100
9,668.81
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Beşiktaş Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonu hazırlık programı açıklandı.

Metin Arslancan  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamaya göre siyah-beyazlı takım, yeni sezon hazırlıklarına 28 Haziran Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştireceği antrenmanla başlayacak.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

İstanbul'daki hazırlıklarını 3 Temmuz Perşembe gününe kadar sürdürecek siyah-beyazlı ekip, yurt dışı kampını ise 4-18 Temmuz tarihlerinde Avusturya'nın Bad Erlach kasabasında gerçekleştirecek.

Beşiktaş, yeni sezon çalışmaları kapsamında Avusturya kampında dört hazırlık maçı oynayacak.

Siyah-beyazlı takımın, hazırlık maçları programı şöyle:

10 Temmuz Perşembe:

20.00 Beşiktaş-ST Pölten (NV Arena)

13 Temmuz Pazar:

18.00 Beşiktaş-FC Admira Wacker (Datenpol Arena)

16 Temmuz Çarşamba:

19.30 Beşiktaş-Wolfsberger AC (Alpenstadion Kapfenberg)

17 Temmuz Perşembe:

19.30 Beşiktaş-Petrzalka 1898 (Ergo Arena)

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sayıştay Daire Başkanlığına Zekeriya Tüysüz seçildi
Kurban Bayramı tatilinde Saros Körfezi'nde 200 ton atık toplandı
İş insanı Sari'nin "İBB'den alacağı 3 milyar lira için 232 milyon lira verdiği" iddiası
Türk Kızılay, 157'nci kuruluş yıl dönümünü kutluyor
İstanbul'un 4 ilçesinde yarın 14 saat süreyle su kesintisi uygulanacak

Benzer haberler

Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı transfer etti

Borussia Dortmund, Sunderland'den Jobe Bellingham'ı transfer etti

Pedro Malheiro, Trabzonspor'da kısa sürede parladı

Beşiktaş'ın yeni sezon hazırlık programı belli oldu

Trabzonsporlu futbolcu Malheiro, Al Wasl'e transfer oldu

Trabzonsporlu futbolcu Malheiro, Al Wasl'e transfer oldu
İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek

İspanyol teknik direktör Pep Guardiola'dan Gazze'ye destek
Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu

Fenerbahçe'de yeni sezon kombine fiyatları belli oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet