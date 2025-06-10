Milli golfçü Sude Bay, Polonya'daki turnuvada 3'üncü oldu
Polonya Şampiyonası'nda mücadele eden milli golfçü Sude Bay, kızlar kategorisinde 3'üncü sırayı aldı.
Ankara
Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Rumianek kasabasında düzenlenen organizasyona 126 sporcu katıldı.
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Kızlar kategorisinde yarışan Sude, toplam 230 (+14) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.