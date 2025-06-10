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Spor

Milli golfçü Sude Bay, Polonya'daki turnuvada 3'üncü oldu

Polonya Şampiyonası'nda mücadele eden milli golfçü Sude Bay, kızlar kategorisinde 3'üncü sırayı aldı.

Hüseyin Burak Demirer  | 10.06.2025 - Güncelleme : 10.06.2025
Milli golfçü Sude Bay, Polonya'daki turnuvada 3'üncü oldu

Ankara

Türkiye Golf Federasyonunun açıklamasına göre, Rumianek kasabasında düzenlenen organizasyona 126 sporcu katıldı.

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Kızlar kategorisinde yarışan Sude, toplam 230 (+14) gross skorla 3'üncülüğü elde etti.

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