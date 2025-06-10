Trabzonsporlu futbolcu Malheiro, Al Wasl'e transfer oldu

Trabzon
Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şöyle denildi:
"Profesyonel futbolcumuz Pedro Jorge Gonçalves Malheiro'nun, Al Wasl FC'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre Al Wasl FC, kulübümüze sözleşme fesih bedeli olarak 7 milyon dolar ödeme yapacaktır. Ayrıca Al Wasl FC, kulübümüze, şarta bağlı bonus olarak 1 milyon dolar ile futbolcunun bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde elde edilecek net transfer bedelinin yüzde 15'ini ödeyecektir."
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Öte yandan Al Wasl Kulübü de yaptığı açıklamada, savunmada görev yapan 24 yaşındaki futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Trabzonspor'dan teşekkür mesajı
Trabzonspor Kulübü, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Wasl ekibine transfer olan Portekizli futbolcusu Pedro Malheiro için teşekkür mesajı yayımladı.
Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Kısa sürede hem sahadaki disiplini hem de karakteriyle iz bırakan Pedro Malheiro'ya, kulübümüze sunduğu emek ve katkılar için teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.