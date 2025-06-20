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Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek öğrencilere başarı diledi.

Kaan Bozdoğan  | 20.06.2025 - Güncelleme : 20.06.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

Istanbul

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yarın ve pazar günü YKS'ye girecek üniversite öğrencisi adayı tüm genç kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. Sınavın sevgili gençlerimiz ve aileleri için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Allah zihin açıklığı versin." ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan YKS'ye girecek öğrencilere başarı diledi

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