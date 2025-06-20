Bitlis'te sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk vatandaşın yardımıyla kurtarıldı
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, olay yerindeki bir kişinin yardımıyla yara almadan kurtuldu.
Bitlis
Ahlat Belediyesi sınırlarındaki Selçuklu Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sokakta oynayan kız çocuğu, yere düşerken sahipsiz iki köpeğin saldırısına uğradı.
Durumu fark eden olay yerindeki bir kişi, koşarak köpekleri uzaklaştırdı, çocuğu yerden kaldırdı.
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Saldırıda yara almadan kurtarılan çocuk, ailesine teslim edildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırdığı çocuk, olay yerindeki bir kişinin yardımıyla kurtarıldı— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 20, 2025
Olay güvenlik kamerasınca kaydedildi https://t.co/raXTzlez5D pic.twitter.com/T0QR8FAkpT
Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde, sahipsiz köpeklerin yere düşen çocuğa saldırması ve vatandaşın köpeklere müdahalesi yer alıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.