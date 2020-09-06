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Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi

Beşiktaş Futbol Takımı'nda Şilili savunma oyuncusu Enzo Roco'nun sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Emre Doğan   | 06.09.2020
Beşiktaş'ta Şilili futbolcu Enzo Roco'nun sözleşmesi feshedildi

İstanbul

Beşiktaş Kulübünden yapılan açıklamada, "2018-19 sezonundan beri Futbol A Takımımızın kadrosunda yer alan profesyonel futbolcularımızdan Enzo Roco ile olan sözleşmemizi karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Kulübümüze yapmış olduğu katkılar nedeniyle Enzo Roco'ya teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşantısında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Enzo Roco, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinde tüm kulvarlarda forma giydiği 17 maçta bir gol attı.

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