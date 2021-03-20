Euro
8.59
Dolar
7.22
BIST 100
1,528.99
Altın
1,745.26
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı

Süper Lig'in 31. haftasında yarın Fenerbahçe'yi konuk edecek Beşiktaş'ta kamp kadrosu belli oldu.

Emrah Oktay   | 20.03.2021
Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı Fotoğraf: Emrah Yorulmaz/AA

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yarın Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak derbide Beşiktaş'ın 21 kişilik kadrosunda şu futbolcular yer alacak:

Kaleciler: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran

Defans: Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice Nsakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz

Orta saha: Josef De Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Adem Ljajic, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah

Hücum: Georges-Kevin N'Koudou, Vincent Aboubakar, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Ajdin Hasic, Cenk Tosun

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 541 bini geçti
Kovid-19 salgını sürecinde yaşlılar internete sarıldı, mesafeler teknolojiyle aşıldı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kovid-19 vakalarındaki artışın durdurulması toplu bulunulan alanlarda kurallara uyulmasına bağlı

Benzer haberler

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi kamp kadrosu açıklandı

Göztepe'nin Süper Lig'deki 1000. golünü Fousseni Diabate attı

Yeni Malatya ile Gaziantep berabere kaldı

Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 5 golle geçti

Sivasspor deplasmanda Göztepe'yi 5 golle geçti
Gençlerbirliği 3 puana ikinci yarıda uzandı

Gençlerbirliği 3 puana ikinci yarıda uzandı
Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti

Eski MHK Başkanı Bülent Yavuz vefat etti