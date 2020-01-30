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Spor, Futbol

Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi

Beşiktaşlı taraftarlar, imza töreni için Vodafone Park önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ercan Doğan   | 30.01.2020
Beşiktaşlı taraftarlardan Sergen Yalçın'ın imza törenine büyük ilgi Fotoğraf: Muhammed Enes Yıldırım/AA

İstanbul

Beşiktaş Kulübünün, futbol takımının yeni teknik direktörü Sergen Yalçın için Vodafone Park'ta düzenleyeceği imza törenine taraftarlar büyük ilgi gösterdi.

Siyah-beyazlı takımın başına dün getirilen Yalçın için statta taraftara açık imza töreni düzenlenecek. Siyah-beyazlı taraftarlar, erken saatte stada gelerek giriş için bekledi. Belirli kapılardan gerçekleştirilen girişler sırasında taraftarlar uzun kuyruklar oluşturdu. Kuyruğun Dolmabahçe Camisi'ne kadar uzadığı görüldü.

Taraftarların stat dışındaki coşkusu, tribünlere de yansıdı. Sergen Yalçın lehine tezahürat yapan siyah-beyazlılar, takımlarının sembol marşlarına da eşlik etti. Taraftarlar, zaman zaman yaktıkları meşalelerle tezahürat yaptı.

Saha içinde imza töreni için oluşturulan platforma daha yakın olmak için taraftarlar, büyük mücadele verdi.

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