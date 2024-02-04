Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında görev yapamayacak
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Gambiyalı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.
İstanbul
Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki stoperin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:
"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle futbol takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.