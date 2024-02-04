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Spor, Futbol

Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında görev yapamayacak

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında bugün Trabzonspor'u konuk edecek Beşiktaş'ta Gambiyalı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle müsabakada forma giyemeyecek.

Emre Doğan  | 04.02.2024 - Güncelleme : 04.02.2024
Beşiktaşlı futbolcu Omar Colley, rahatsızlığı nedeniyle Trabzonspor maçında görev yapamayacak

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten 31 yaşındaki stoperin sağlık durumuna ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Futbolcumuz Omar Colley, yüksek ateş ve üst solunum yolu enfeksiyonu sebebiyle futbol takımımızın bugün oynayacağı Trabzonspor maçı kadrosunda yer almayacaktır. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimizce başlanmıştır."

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