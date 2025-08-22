Dolar
Spor, Futbol

Galatasaray, Süper Lig'deki 4000. golüne yakın

Galatasaray, 68'inci sezonunu oynadığı ligde rakip fileleri 4 bininci kez havalandırmaya yakın durumda.

Can Öcal  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Galatasaray, Süper Lig'deki 4000. golüne yakın Fotoğraf: Cemal Yurttaş/AA

İstanbul

Süper Lig'de toplam 2 bin 234 maça çıkan Galatasaray, rakip fileleri 3 bin 995 kez havalandırmayı başardı.

Ligin 3. haftasında 24 Ağustos Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'a konuk olacak sarı-kırmızılı ekip, rakip fileleri 5 kez sarsması halinde Süper Lig'deki 4 bininci golüne ulaşacak.

İlk goller efsaneden

Galatasaray'ın profesyonel lig tarihindeki ilk golleri, sarı-kırmızılı ekibin efsane futbolcusu Metin Oktay tarafından kaydedildi.

1959 sezonunun ilk maçında 21 Şubat 1959 tarihinde deplasmanda Ankara Demirspor'a konuk olan Galatasaray maçı 2-0 kazanırken, sarı-kırmızılıların iki golünü de Metin Oktay attı.

Bininci gol Turgay İnan'ın

Sarı-kırmızılı ekibin lig tarihinde rakip filelere gönderdiği 1000. gol, 1978-79 sezonunda Turgay İnan tarafından atıldı.

Sezonun 28. haftasında 20 Mayıs 1979 tarihinde Samsunspor'u ağırlayan Galatasaray, rakibini 5-0 mağlup ederken, ligdeki 1000. golüne de ulaşmış oldu.

Söz konusu maçta iki kez fileleri havalandıran Turgay İnan, maçın 4. golü olarak ağlara gönderdiği topla birlikte sarı-kırmızılı ekibin lig tarihindeki bininci golünü kaydetti.

2000. golü Hakan Ünsal attı

Galatasaray'ın ligde kaydettiği 2 bininci gol, 29 yıl önce Hakan Ünsal tarafından atıldı.

Sarı-kırmızılı formayla birçok önemli başarıya imza atan Hakan Ünsal, 1996-97 sezonunda da takımının lig tarihindeki 2 bininci golünü kaydetti.

Galatasaray, Zeytinburnuspor deplasmanında 22 Kasım 1996 tarihinde oynanan 14. hafta karşılaşmasını 5-2 kazanırken, Hakan Ünsal da maçın 4. golünü attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 2 bininci golü oldu.

3000. golü, Jan Rajnoch kendi kalesine attı

Sarı-kırmızılıların lig tarihinde attığı 3000. gol, MKE Ankaragücü'nün eski oyuncusu Jan Rajnoch'tan geldi.

Galatasaray, 2 Ekim 2011 tarihinde ligin 5. haftasında MKE Ankaragücü'ne konuk olduğu müsabakayı 3-0 kazanırken, Çek savunma oyuncusu Jan Rajnoch, mücadelenin 12. dakikasında kendi kalesine gol attı. Söz konusu gol, Galatasaray'ın lig tarihindeki 3 bininci golü olarak kayıtlara geçti.


