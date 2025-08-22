Dolar
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Futbolda haftanın programı

Futbolda Trendyol Süper Lig ve Trendyol 1. Lig'de üçüncü, Nesine 2. Lig'de ise ilk hafta müsabakaları oynanacak.

Ceren Aydınonat  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
Futbolda haftanın programı

İstanbul

Süper Lig'deki TÜMOSAN Konyaspor-Beşiktaş, Çaykur Rizespor-RAMS Başakşehir ve Samsunspor-Kasımpaşa maçları Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Trendyol Süper Lig

Bugün:

21.30 Fatih Karagümrük-Göztepe (Atatürk Olimpiyat)

Yarın:

21.30 Gaziantep FK-Gençlerbirliği (Gaziantep)

21.30 Fenerbahçe-Kocaelispor (Chobani)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Trabzonspor-Hesap.com Antalyaspor (Papara Park)

21.30 Zecorner Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

25 Ağustos Pazartesi:

19.00 ikas Eyüpspor-Corendon Alanyaspor (Pendik)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.30 Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer (Çorum Şehir)

Yarın:

16.30 Bandırmaspor-Adana Demirspor (Bandırma 17 Eylül)

19.00 Esenler Erokspor-Serikspor (Esenler Erokspor)

21.30 Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor (Iğdır Şehir)

21.30 Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor (Bodrum İlçe)

24 Ağustos Pazar:

19.00 Erzurumspor-Atko Grup Pendikspor (Erzurum Kazım Karabekir)

19.00 Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü (Atatürk Olimpiyat)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor (Diyarbakır-Ev sahibi seyircisiz)

21.30 Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

25 Ağustos Pazartesi:

21.30 İstanbulspor-Manisa FK (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Nesine 2. Lig

Kırmızı Grup

Yarın:

17.00 Arnavutköy Belediyesi Futbol SK-Kırklarelispor (Bolluca)

24 Ağustos Pazar:

16.00 Yeni Malatyaspor-Bursaspor (Yeni Malatya)

16.00 Muşspor-Mardin 1969 Spor (Muş Şehir)

16.30 KCT 1461 Trabzon FK-68 Aksaray Belediyespor (Ortahisar Yavuz Selim)

16.30 Ankara Demirspor-Fethiyespor (Stat belli değil)

16.30 Adanaspor-Isparta 32 Spor (Yeni Adana)

17.00 Aliağa Futbol-Akedaş Kahramanmaraş İstiklalspor (Aliağa Atatürk)

17.00 Somaspor-Güzide Gebzespor (Soma Atatürk)

19.00 Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu-Menemen FK (Mersin)

Beyaz Grup

Yarın:

17.00 Altınordu-Merkür Jet Erbaaspor (Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası)

19.00 Karacabey Belediyespor-Kepezspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

19.00 MKE Ankaragücü-Anagold 24Erzincanspor (Eryaman)

24 Ağustos Pazar:

16.30 GMG Kastamonuspor-Sincan Belediyesi Ankaraspor (Gazi)

17.00 Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri-İskenderunspor (Stat belli değil)

19.00 Batman Petrolspor-Sultan Su İnegölspor (Batman)

19.00 Karaman FK-Bucaspor 1928 (Yeni Karaman)

19.00 Kızılkaya Tarım Şanlıurfaspor-Beykoz Anadoluspor (11 Nisan)

19.00 Seza Çimento Elazığspor-Adana 01 FK (Elazığ)

