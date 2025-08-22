Dolar
Spor, Futbol

TFF yetkilisi Emir Kahraman, statlara kimlik kartlarıyla girişle ilgili değerlendirmede bulundu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maç Biletleme ve Seyahat Yönetim Direktörü Emir Kahraman, statlara kimlik kartlarıyla girişle ilgili değerlendirmede bulundu.

Süha Gür  | 22.08.2025 - Güncelleme : 22.08.2025
İstanbul

Kahraman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stadyumlardaki sistemlerimizde değişiklikler yaptık. Yeni teknolojiye göre güncelleme yaptık ve kart okuyucularımızı değiştirdik. Kart okuyucular bugün artık kimlik kartlarını da okuyor fakat kimlik kartlarında yer alan barkodu okuyarak giriş yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Kulüplerden ilk hafta sonunda güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"İlk hafta çok başarılı geçti, geri bildirimler çok başarılı. Kulüplerimizden bununla ilgili tarafımıza birçok teşekkür mesajı iletildi. Özellikle statlarımıza kurduğumuz yeni kart okuyucuların hızı sebebiyle. Bu TC kimlik kartı, bir taraftar kart ya da mobil uygulama üzerindeki QR​​​​​​​ kod bunların hepsiyle giriş için biz hazır durumdayız. Mevcut sistemi değiştirmiyor, sadece bir ilave ek bir fayda sağlıyoruz taraftarlarımıza. Kulüplerimiz zamanla bu sisteme daha fazla adapte olacak ve kimlik kartıyla girişlerin daha çok artacağını düşünüyoruz."

