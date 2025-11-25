Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
logo
Spor

TFF, 2. ve 3. Lig müsabakaları statüsünde değişiklik yaptı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, 2. ve 3. Lig müsabakaları statüsünde değişiklik yapma kararı aldı.

Ceren Aydınonat  | 25.11.2025 - Güncelleme : 25.11.2025
TFF, 2. ve 3. Lig müsabakaları statüsünde değişiklik yaptı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamada, amatör futbolcular için belirlenen birinci transfer ve tescil döneminin yurt içi transfer ile sınırlı olmak üzere 19 Aralık tarihine kadar uzatıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Bu doğrultuda statülerde belirlenen oyuncu uygunlukları ve yaş kontenjanlarına uygun olarak transfer ettikleri amatör futbolcuları müsabakalarda oynatabilmek için TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerine A Takım listelerini revize etme hakkı sağlanmıştır. Bununla birlikte TFF 3. Lig'de olduğu gibi TFF 2. Lig de de amatör futbolcuların müsabakalarda oynatılmasına izin verilmiştir."

