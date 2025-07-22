Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçları öncesi Avrupa kadrosu belli oldu

İstanbul
UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah beyazlılar tararfından bildirilen listede yer almadı.
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Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:
Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.