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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçları öncesi Avrupa kadrosu belli oldu

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımıyla yapacağı maçlar öncesinde UEFA'ya kadro bildirimi yaptı.

Can Öcal  | 22.07.2025 - Güncelleme : 22.07.2025
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçları öncesi Avrupa kadrosu belli oldu Fotoğraf: Ahmet Okatalı/AA

İstanbul

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, Emrecan Uzunhan, Alex Oxlade-Chamberlain, Jean Onana ve Bakhtiyor Zaynutdinov, siyah beyazlılar tararfından bildirilen listede yer almadı.

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Kadroda yer alan oyuncular şu şekilde:

Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham.

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