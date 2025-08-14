Dolar
40.79
Euro
47.75
Altın
3,347.54
ETH/USDT
4,747.80
BTC/USDT
121,788.00
BIST 100
10,940.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temalı "19. Anadolu Buluşmaları" programında konuşuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Yasemin Kalyoncuoğlu  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Ankara

Göktaş, deprem ve yangın bölgeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Aktarılan kaynakların detaylarına ilişkin bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, deprem ve yangınlarda mağdur olan hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Balıkesir Sındırgı'ya 4 milyon lira, Çanakkale'ye 6 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş ayrıca deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"TRT World Forum 2025" 31 Ekim-1 Kasım'da İstanbul'da düzenlenecek
Emine Erdoğan'dan AK Parti'nin 24. kuruluş yıl dönümüne ilişkin paylaşım
Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 13,9 arttı
Edirne'deki Küçükdöllük Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu
Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Benzer haberler

Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Bakan Göktaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Terörsüz Türkiye" mektubunu Yalova'da şehit ailesine ulaştırdı

Aile Destek Merkezleri bu yıl 60 bin kadının kişisel ve mesleki gelişimine katkı sağladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet