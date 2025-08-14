Dolar
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da düzenlenen "Tüten Ocak: Ailenin Geleceği" temalı "19. Anadolu Buluşmaları" programında konuşuyor. TCMB Başkanı Fatih Karahan, İstanbul Finans Merkezi’nde “Enflasyon Raporu 2025-III Bilgilendirme Toplantısı”nda konuşuyor.
logo
Gündem

Edirne'deki Küçükdöllük Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu

Edirne'de merkeze bağlı Küçükdöllük köyünde bulunan gölet, kuraklık ve aşırı sıcaklara bağlı yaşanan buharlaşma nedeniyle tamamen kurudu.

Gökhan Zobar  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Edirne'deki Küçükdöllük Göleti kuraklık nedeniyle tamamen kurudu Fotoğraf: Gökhan Zobar/AA

Edirne

Kentte etkili olan kuraklık ve sıcak hava su kaynaklarını etkilemeye devam ediyor.

Küçükdöllük köyünde hayvanların sulanması için yapılan göletin su seviyesi, yeterli yağışların olmaması ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar nedeniyle mayıs ayından itibaren düşmeye başladı.

Beklenen yağışların gelmemesi ve göleti besleyen küçük su kaynaklarının da çekilmesiyle gölet tamamen kurudu.

Kuruma nedeniyle göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, besiciler farklı su kaynaklarından hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

Daha öncede Meriç ve Tunca nehirlerinin bazı bölümlerinde aşırı sıcak ve kuraklık nedeniyle su akışı durmuştu. Keramettin Göleti'nde ise su seviyesinin azalması nedeniyle üreticiler ekinlerini sulayamamış, ekili ayçiçeği ve mısırlar kurumuştu.

