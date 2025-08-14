Dolar
Ekonomi

Alternatif yem bitkisi "dallı darı" su tüketimini ve üretim maliyetini düşürüyor

Konya Ovası'nda, enstitünün uzun yıllar süren ıslah çalışmalarıyla bölge iklimine uyumlu ve verimli hale getirdiği "dallı darı", tek ekimle uzun yıllar verim alınan bir bitki olarak üretim maliyetini düşürmesiyle de dikkati çekiyor.

Serhat Çetinkaya  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Alternatif yem bitkisi "dallı darı" su tüketimini ve üretim maliyetini düşürüyor Fotoğraf: Serhat Çetinkaya/AA

Konya

Kuraklığın ve bilinçsiz su kullanımının etkileriyle yer altı su kaynaklarının azaldığı Konya Ovası'nda, enstitünün uzun yıllar süren ıslah çalışmalarıyla bölge iklimine uyumlu ve verimli hale getirdiği "dallı darı", tek ekimle uzun yıllar verim alınan bir bitki olarak üretim maliyetini düşürmesiyle de dikkati çekiyor.

Enstitünün Çayır, Mera ve Yem Bitkileri Birimi Yüksek Ziraat Mühendisi Erdal Gönülal, AA muhabirine, tarımsal üretimde su verimliliğini ön planda tutarak kaynakların korunmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Bir defa ekildiği zaman 10-15 yıl biçilebiliyor"

Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan varlığıyla ilk 3'e giren bölgede kaba yem ihtiyacının ağırlıklı olarak silajlık mısırla karşılandığına değinen Gönülal, kuraklığa karşı suyu daha etkin kullanan bitkiler geliştirmeye yöneldiklerini dile getirdi.

Dallı darının Kuzey Amerika kökenli bir bitki olduğunu anlatan Gönülal, "Çok yıllık, yani bir defa ekildiği zaman 10-15 yıl biçilebiliyor. Yılda birkaç defa biçime geliyor. Adaptasyon çalışmalarımızda bitkinin de bu bölgeye uyum sağladığını gördük. Su tüketimini çalıştık. Silajlık mısır yıllık 700-800 milimetre su tüketiyor. Bu bitki 150-200 milimetre suyla bile 3-4 ton verim sağlıyor." bilgisini paylaştı.

"Karbon salınımı olmayan çevre dostu bir bitki"

Gönülal, tarım politikası gereği mısırın artık bölgede 4 yılda bir ekilebildiğini, kaba yemde ortaya çıkacak açığı böyle karşılamayı düşündüklerini vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Üretim maliyetleri açısından da çok avantajlı. Tek yıllık bitkilere baktığımız zaman her yıl tarla hazırlığı, işçilik, akaryakıt, gübre, sulama gibi maliyetler düşünülürse bu bitki bir defa ekiliyor ve 15 yıl biçilebiliyor. İklim Kanununun istediği şartları da sağlayan bir bitki. Toprak işleme yapılmadığından karbon salınımı olmayan çevre dostu bir bitki olarak da görülüyor. Topraktaki ağır metalleri de temizliyor. Erozyonla mücadele de ediyor."

Farklı denemelerinde mısırın ihtiyaç duyduğu suyun yarısıyla bile yüksek verim elde ettiklerini anlatan Gönülal, şunları kaydetti:

"Yaptığımız çalışmalarda 400 milimetreye kadar su verdik. Dekardan 10 tona yakın verim aldık. Hiç sulamadığımız, yağışa bağlı şartlarda ise 1-2 ton verim aldık. 200 milimetre su vererek de 3-4 ton verim aldık. Çalışmalarımızda güzel sonuçlar aldık. Islah çalışmasını tamamlamak üzereyiz. Birkaç yıla çeşidimizi tescil ettirip çiftçimizin hizmetine sunacağız."

