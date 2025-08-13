Kırklareli'nin Sazlık Göleti kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi
Kırklareli'ndeki Sazlık Göleti, kuraklık nedeniyle kuruma noktasına geldi.
Kırklareli
Merkeze bağlı Karakoç köyünde merada otlayan hayvanların sulaması için kullanılan göletin su seviyesi, hazirandan itibaren aşırı sıcaklık nedeniyle düşmeye başladı.
Kuruma noktasına gelen göletteki balıklar da yaşam mücadelesi veriyor.
Gölette suyun çekildiği bölgelerde ise çatlaklar oluştu.
Daha önce de Babaeski ilçesinde aşırı sıcaklık nedeniyle kuruyan Müsellim Göleti'nde balıklar ölmüştü. Aynı bölgede Oruçlu Göleti de kuruma noktasına gelmişti.