Tavuk eti üretimi haziranda yıllık bazda yüzde 13,9 arttı
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13,9 artarak 202 bin 521 tona yükselirken, tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azalışla 1 milyar 518 milyon 267 bine geriledi.
Ankara
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi istatistiklerini açıkladı.
Buna göre, haziranda 202 bin 521 ton tavuk eti üretimi yapıldı. Üretim, yıllık bazda yüzde 13,9 artarken aylık bazda yüzde 16,2 azaldı.
Tavuk yumurtası üretimi haziranda aylık bazda yüzde 0,6, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,4 düştü. Bu dönemde 1 milyar 518 milyon 267 bin tavuk yumurtası üretildi.
Söz konusu dönemde kesilen tavuk sayısı, yıllık bazda yüzde 10,4 artışla 107 milyon 798 bin olarak kayıtlara geçti.
Ocak-haziran döneminde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla tavuk yumurtası üretimi yüzde 10,4 azalırken, kesilen tavuk sayısı yüzde 10,9, tavuk eti üretimi yüzde 14,1 arttı.