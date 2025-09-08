Dolar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
logo
Ekonomi

Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı

Bireysel kullanımın yanı sıra restoran, hazır gıda ve alışveriş hizmetleri gibi alanlarda da kullanımı artan trafiğe kayıtlı motosikletlerin sayısı temmuz ayı itibarıyla 6 milyon 769 bin 964'e ulaştı.

Serhat Tutak  | 08.09.2025 - Güncelleme : 08.09.2025
Türkiye'de trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı 7 milyona yaklaştı

Ankara

Anadolu Ajansının (AA) "Trafikte Motosiklet Gerçeği" başlıklı dosyasının ilk haberinde, Türkiye'de kayıtlı motosiklet sayısına ilişkin veriler ele alındı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, trafiğe kayıtlı motosiklet sayısı son yıllarda sürekli artış gösterdi.

Bu kapsamdaki motosikletlerin adedi 2023'te 5 milyon 79 bin 396 iken 2024'te 6 milyon 261 bin 927'ye, 2025 Temmuz itibarıyla da 6 milyon 769 bin 964'e ulaştı.

En az motosiklet Ardahan'da

İl bazında en fazla motosiklet 865 bin 633 ile İstanbul'da bulunurken, bu ili 520 bin 48 ile Antalya, 496 bin 615 ile İzmir takip etti.

En az motosiklet ise Ardahan'da yer aldı. Toplam 1109 motosikletin bulunduğu Ardahan'ı bu kategoride 1780 ile Tunceli, 1855 ile Hakkari, 2073 ile Bingöl ve 2081 ile Bitlis izledi.

Kilis'te motosiklet sayısı, otomobilin yaklaşık 3 katı

Motosiklet sayısı Aydın, Kilis, Manisa, Muğla, Şanlıurfa ve Iğdır'da ise otomobil sayısını geçti. Kilis'te 13 bin 540 otomobile karşılık, 39 bin 422 motosikletin kayıtlı olduğu belirlendi.

Aydın'da 233 bin 3 otomobile karşılık 241 bin 55 motosikletin, Manisa'da 268 bin 668 otomobile karşılık 319 bin 634 motosikletin, Muğla'da 273 bin 997 otomobile karşılık 301 bin 772 motosikletin, Şanlıurfa'da 113 bin 719 otomobile karşılık 116 bin 384 motosikletin ve Iğdır'da 7 bin 972 otomobile karşılık 12 bin 702 motosikletin trafiğe kayıtlı olduğu görüldü.

Bu kapsamda, motosiklet sayısı ile otomobil sayısı arasındaki farkın en fazla olduğu il 50 bin 966 ile Manisa olarak kayıtlara geçti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
