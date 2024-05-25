Dolar
32.23
Euro
34.95
Altın
2,334.17
ETH/USDT
3,746.60
BTC/USDT
69,085.00
BIST 100
10,676.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş, Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

Beşiktaş, kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı taraftarlarıyla buluşturdu.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 25.05.2024 - Güncelleme : 25.05.2024
Beşiktaş, Türkiye Kupası şampiyonluğunu taraftarlarıyla kutladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulübün Beşiktaş İskele Meydanı'nda gerçekleştirdiği kupa şampiyonluğu kutlamasına çok sayıda taraftar katıldı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nden otobüsle Beşiktaş'a gelen siyah-beyazlı kafile, Dolmabahçe istikametinden taraftarların yoğun ilgisi altında meydana ulaştı.

Meydana kurulan platforma anonslarla çıkan siyah-beyazlı futbolcular, kupa şampiyonluğunu taraftarlarıyla birlikte kutladı.

Başkan Hasan Arat, "Size söz verdik, kupayı buraya getireceğiz dedik. Futbolcularımız sözünde durdu ve çocuklar kupayı getirdi." dedi.

Taraftarlarına bu sezon kötü günler yaşattıklarını söyleyen kaptan Necip Uysal da "Bu sene sizi çok üzdük, farkındayız. Kupayı alıp size hediye etmek istiyorduk, bunu başardık." ifadelerini kullandı.

İkinci başkan Hüseyin Yücel, Necip Uysal'dan Süper Kupa için de söz istedi. Yücel'in "Söz veriyor musunuz?" sorusuna, siyah-beyazlı oyuncu, "Bu kupa için de söz vermiştik. Süper Kupa için de söz veriyoruz." cevabını verdi.

Kutlamalar esnasında Beşiktaşlı taraftarların, Robert Lewandovski'yi talep eden tezahüratları ise dikkatleri çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Türk dünyasının yeni bir merkez olarak oluşmaya başladığını görüyoruz
Japonya hükümeti, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'a nişan takdim etti
Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda "Gençlerle Sivil Anayasa Buluşması" düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, eski Senegal Cumhurbaşkanı Sall ile telefonda görüştü
Kadıköy-Sabiha Gökçen Havalimanı metro hattında teknik arıza

Benzer haberler

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4 maça indirdi

Tahkim Kurulu, Mert Hakan Yandaş'ın cezasını 4 maça indirdi

Fenerbahçe'den futbol kariyerine yarın nokta koyacak Bonucci'ye veda

Süper Lig'den düşen üçüncü takım Pendikspor oldu

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u yendi

EMS Yapı Sivasspor, Mondihome Kayserispor'u yendi
A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'ün hazırlıklarına başladı
Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi

Galatasaray'da Dursun Özbek yeniden başkan seçildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet