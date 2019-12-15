Euro
6.46
Dolar
5.81
BIST 100
110,476.60
Altın
1,475.64
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu." dedi.

Ercan Doğan   | 15.12.2019
Beşiktaş Teknik Direktörü Avcı: Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu Fotoğraf: Erhan Sevenler/AA

İstanbul

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında 2-0 kaybettikleri maçta son bölümde yaptıkları hatalarla yenildiklerini söyledi.

Avcı, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarıda dengeli bir mücadele olduğunu belirterek, "Oyuncularımın iştahı, arzusu ve baskısı vardı. İkinci yarı şiddet de vardı. Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu." dedi.

İkinci yarı hızlarının yanı sıra baskıyı ve şiddeti daha da artırdıklarını vurgulayan Avcı, "Bu tip takımlara karşı pozisyona giremezsin ama 3-4 pozisyonumuz vardı. Maçı cebimize alacağımız pozisyonları bulduk. 86'ncı dakikaya kadar rakibe pozisyon vermedik, ikinci golü saymıyorum, faul olabilir." diye konuştu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor'un sabırla son ana kadar beklediğine dikkati çeken Avcı, "Herkesin kaybettiği süreçlerde yarışın içindeyiz. Biraz daha yukarıya yapışmaya ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu'ya eleştiri

Maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'yu eleştiren Avcı, şunları kaydetti:

"Avantajlı durumumuz oluşmadı. İkinci golün öncesinde kendini kanıtlama gibi durumu vardı. Maçı hakem yüzünden kaybettik durumu olamaz, öyle bir şey yok. Bazı avantajlarda o taraflara doğru devam ettirdi diye düşünebiliriz."

"Derbiler özeldir"

Ligin 16. haftasında Fenerbahçe ile oynayacakları derbi maça değinen Avcı, şunları söyledi:

"N'Koudou ve Ruiz'in durumu yarın belli olacak. Beşiktaş en iyisini her zaman yapmıştır, yapmaya devam edecek. Derbiler özeldir. Bugünü bırakıp en iyi şekilde pazara hazırlanacağız. Ligin domino taşları ağır yaralı gidiyor. Diğer takımları da göz ardı etmeyelim. Sivasspor, Trabzonspor, Başakşehir, herkes yarışın içinde devam ediyor. Rekabet kaliteyi getirir."

Transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Avcı, "Şu an her mevkiye bakılabiliyor. Biraz daha dar alanda problem çözen, skora etki eden oyuncu bizim için doğru gözüküyor." diyerek sözlerini tamamladı.

Ahmet Nur Çebi'den taraftara tepki

Karşılaşmanın ardından hakem yönetimine tepki gösteren bir siyah-beyazlı taraftar, kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi'nin üstüne yürüyerek, "Ağırlığını koy biraz başkan." ifadesini kullandı.

Çebi, taraftara karşılık vererek "Terbiyesizlik yapma." derken, başkanın korumaları bu kişiyi uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
NATO’nun yeni meşruiyet kaynağı Çin mi?
Irak’ta belirsizliğin temel parametreleri
Suriye Anayasa Komitesi ikinci tur toplantıları ölü doğdu
TCMB 4 toplantıda politika faizini 1200 baz puan indirdi
Latin Amerika ve güncel sorunları

Benzer haberler

'Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu'

'Herkes kaybediyor, bugün hiç beklemediğimiz mağlubiyet oldu'

Sergen Yalçın: Sabırlı oyunumuzun karşılığını son bölümde aldık

Beşiktaş zirve yarışında yara aldı

Beşiktaş, Süper Lig'de 7'de 7 peşinde

Beşiktaş, Süper Lig'de 7'de 7 peşinde
Beşiktaş Başkanı Çebi'nin seçimi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Beşiktaş Başkanı Çebi'nin seçimi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu
Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a sürpriz yapmayı hedefliyor

Yeni Malatyaspor, Beşiktaş'a sürpriz yapmayı hedefliyor