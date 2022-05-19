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Spor, Futbol

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş başkan adayı daha fazla olmalı

Muzaffer Çağlıyaner   | 19.05.2022
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi: Beşiktaş başkan adayı daha fazla olmalı

Adana

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, "İnsanlarda şöyle bir hava var. 'Ahmet Bey nasıl olsa kazanır, niye gidelim?' Benim seçileceğimin bir garantisi yok. Beşiktaş genel kurul üyeleri kimleri istiyorsa, o gün çoğunluk kimi seçecekse onlar orada olacak. Biz de onlara saygı duyacağız." dedi.

Çebi, Adana Beşiktaşlılar Derneğinin 28. kuruluş yıl dönümü programında yaptığı konuşmada, Beşiktaş'ın Anadolu'da 3 büyükler içinde en çok tutulan ve sevilen takım olduğunu söyledi.

Anadolu'daki Beşiktaş derneklerinin, kulüp için verdiği mücadeleyi yakından takip ettiğini ve bu mücadelenin Beşiktaşlıların takımlarına ne kadar değer verdiğinin bir göstergesi olduğunu dile getiren Çebi, "Bizim derneklerden beklentimiz, genel kurullara, mali genel kurullara ve tüzük kongrelerine eksiksiz katılması ve mümkün olduğu kadar üye sayısını artırmalarını rica ediyorum. Biz bugün varız, yarın yokuz ama sonuç itibarıyla genel kurul üyeleri Beşiktaş'ı yıllar boyunca idare edecek. Dolayısıyla Beşiktaş genel kurul üyeliği, Beşiktaş başkanlığı ve yönetim kurulu üyeliği kadar kıymetlidir. Hatta daha da kıymetlidir. Yani Beşiktaş'ı yönetecek olanlara mazbatayı veren bu genel kurulun üyesi olmak bir onurdur." diye konuştu.

Beşiktaş için yapılacak olumlu eleştirilere her zaman açık olduklarını aktaran Çebi, "Ne kadar çok sağlıklı eleştiri olursa, yetki verdikleriniz o kadar sağlıklı çalışır. Aynı zamanda maalesef günümüzün hastalığı, vebası haline gelen sosyal medya trollerini de yok etmiş olursunuz. Aksi halde siz sustukça oradan üç kişi, üç bin kişi gibi ses çıkartmaya devam edecek. Bu benim sizden istirhamım sevgili arkadaşlarım. Bir, genel kurulu üyesi olun, iki, genel kurullara lütfen olduğu gibi sağlığınız sıhhatiniz yerindeyse lütfen katılın." ifadelerini kullandı.

Mayıs ayının sonunda Beşiktaş'ın genel kurulunun yapılacağını da hatırlatan Çebi, şunları söyledi:

"28'inde mali genel kurulumuz, 29'unda da seçimli olağan genel kurulumuz var. İnsanlarda şöyle bir hava var. 'Ahmet Bey nasıl olsa kazanır, niye gidelim?' Benim seçileceğimin bir garantisi yok. Beşiktaş genel kurul üyeleri kimleri istiyorsa, o gün çoğunluk kimi seçecekse onlar orada olacaklar. Biz de onlara saygı duyacağız. Onlara hizmet etmeye devam edeceğiz. Ama bu ben olurum, ama bir başka arkadaşımız olur. Özellikle seçime katılan arkadaşıma da buradan teşekkür ediyorum. Çünkü ben Beşiktaş yönetim kurulu üyeliğine ve başkanlıklarına talibin ve isteklinin çok daha fazla olmasını arzu ettiğimi belirtmeme rağmen maalesef iki aday olarak katılıyoruz. Bunu da ben Beşiktaş adına çok sağlıklı ve yeterli görmüyorum.

Bizden evvelki dönemlerde aidatımız 5 bin lira olduktan sonra 831 kişi üye yapılmış. Bizim geldiğimiz üç senede ise yaklaşık 3 bin 331 kişi üye yapılmıştır. Eğer gerçekten Beşiktaş'a hizmet etmek istemiyorsa, etmeyecekse, yanlış şeyler yapıyorsa, bizden sonra disiplin kurulu veya bizlerin de onları sevk edeceği bir şekilde üyeliklerinden mahrum olacaklardır. Dolayısıyla, üye olmak isteyen herkese kapıyı açtığımızı ve bundan sonra da devam eder isek, onlara da bu kapıyı açık tutmaya devam edeceğimizi ve mümkün olduğu kadar bunları da derneklerimizin vasıtasıyla yapmak istediğimizi sizlere sunmak istiyorum."

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