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Spor, Futbol

Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başladı

Beşiktaş, Portekizli futbolcu Gedson Fernandes'in Spartak Moskova'ya transferi için Rus kulübüyle görüşmelere başlandığını duyurdu.

Metin Arslancan  | 29.07.2025 - Güncelleme : 29.07.2025
Beşiktaş, Gedson Fernandes'in transferi için Spartak Moskova ile görüşmelere başladı

İstanbul

Siyah-beyazlı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde "Futbol A Takımı oyuncularımızdan Gedson Carvalho Fernandes'in, Rusya'nın FC Spartak-Moscow JSC kulübüne transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Beşiktaş, bugün 26 yaşındaki futbolcunun bonservisinin diğer yüzde 50'lik kısmının Portekiz ekibi Benfica'dan 10 milyon avro karşılığında alındığını açıklamıştı.

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