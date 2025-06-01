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Spor, Futbol

Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi farklı yendi

Trendyol Süper Lig'in 38. ve son haftasında Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 4-0 yendi.

Ali Rıza Akkır, Ali Ballı  | 01.06.2025 - Güncelleme : 01.06.2025
Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi farklı yendi

Muğla

İlk yarı 

12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin ceza sahasında kale önüne yolladığı topa kaleci Sousa hakim olamadı. Boşta kalan topu Mustafa Hekimoğlu ağlara yolladı: 0-1.

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19. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Seferi’nin vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.

27. dakikada Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe gönderdi. Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.

45+1. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında Masuaku topu kale önüne yolladı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti: 0-3.

Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.

İkinci yarı 

69. dakikadaki Beşiktaş atağında topla ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in, Herelle'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.

71. dakikada penaltıyı kullanan Joao Mario, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.

79. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda keleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Beşiktaş, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.

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