Beşiktaş, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi farklı yendi

Muğla
İlk yarı
12. dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Muçi'nin ceza sahasında kale önüne yolladığı topa kaleci Sousa hakim olamadı. Boşta kalan topu Mustafa Hekimoğlu ağlara yolladı: 0-1.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
19. dakikadaki Sipay Bodrum FK atağında Seferi’nin vuruşunda top kaleci Mert Günok'ta kaldı.
27. dakikada Beşiktaş skoru 2-0'a getirdi. Ceza sahası önünden Masuaku'nun kullandığı serbest vuruşta, Paulista topu kafayla arka direğe gönderdi. Gedson Fernandes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-2.
45+1. dakikada Beşiktaş farkı 3'e çıkardı. Sol kanattan gelişen atakta ceza sahasında Masuaku topu kale önüne yolladı. Mustafa Hekimoğlu'nun vuruşunda direğe çarpan top ağlara gitti: 0-3.
Beşiktaş, ilk 45 dakikayı 3-0 önde kapattı.
İkinci yarı
69. dakikadaki Beşiktaş atağında topla ceza sahasına giren Gedson Fernandes'in, Herelle'nin müdahalesiyle yerde kalması üzerine hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
71. dakikada penaltıyı kullanan Joao Mario, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-4.
79. dakikada sol kanattan gelişen Sipay Bodrum FK atağında Seferi'nin vuruşunda keleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Beşiktaş, karşılaşmadan 4-0 galip ayrıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.